Visite guidée de l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Belfort
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Joseph · Belfort
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Joseph Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Joseph Territoire de Belfort
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Joseph de Belfort lors d’une visite guidée d’1h30.
Située sur un terrain acheté en 1882 par le père Louis Humbrecht lui-même, venez visiter cette église a été construite par des Alsaciens pour des Alsaciens. Ses portes seront ouvertes le temps d’une visite guidée.
Église Saint-Joseph 7 rue Voltaire, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 55 90 90 »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Joseph de Belfort lors d’une visite guidée d’1h30.
© Carole Millot
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