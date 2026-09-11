Visite guidée de l’église Saint Laurent, Église Saint-Laurent, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Laurent 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une visite guidée d’un site avec une histoire sur 1600 ans. Clefs de voutes exceptionnelles en IDF, Vitraux historiés du XIX et XX ème siècle de différents styles classiques et modernes, Choeur du XVème siècle, Chapelle ND des malades, façade du XIXème siècle avec une lave émaillée (Balzé) représentant la vie de St Laurent racontée par St Ambroise.Tableaux, statues…

Église Saint-Laurent 68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 0146072465 https://www.asaintlaurent.com

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©Paroisse St Laurent Kiffel