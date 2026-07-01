Visite guidée de l’église Saint-Laurent et de la crypte, Église et crypte Saint-Laurent, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Laurent et de la crypte 19 et 20 septembre Église et crypte Saint-Laurent Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Saint-Laurent : de l’abbaye du Xᵉ siècle à l’église paroissiale d’aujourd’hui.

Laissez-vous guider, et découvrez cette église de quartier reconstruite sous Louis XIII.

Église et crypte Saint-Laurent 3 Place Saint-Laurent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 50 32 88 17 http://www.saintlaurentorleans.com/ Évoqué dans les sources écrites dès le IXᵉ siècle sous la mention d’une chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. L’édifice a souffert de la guerre de Cent Ans et des Guerres de religions, avant d’être reconstruit sous Louis XIII et de devenir église paroissiale.

Les vitraux et les peintures datent de la seconde moitié du XIXᵉ siècle, période où l’église connut une première restauration. Une seconde restauration fut conduite en l’année 2000, par la mairie en ce qui concerne l’extérieur, par les paroissiens en ce qui concerne l’intérieur.

L’église et la paroisse accueille une communauté monastique.

Saint-Laurent : de l’abbaye du Xᵉ siècle à l’église paroissiale d’aujourd’hui.

©FrançoisMoury