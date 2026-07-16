Visite guidée de l’église Saint-Martin-au-Val, Église Saint-Martin-au-Val, Chartres

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint-Martin-au-Val 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-au-Val Eure-et-Loir

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Fermée pour travaux depuis plus de 40 ans, l’église Saint-Martin-au-Val constitue l’un des premiers lieux de culte chrétiens de Chartres. On le sait désormais grâce aux fouilles réalisées ces dernières années par C’Chartres Archéologie. La visite permet de mieux saisir les résultats de ces fouilles, désormais rebouchées, et de découvrir également la crypte de l’église, qui conserve les témoignages d’une histoire longue de 15 siècles.

https://www.youtube.com/watch?v=P0HwvBw20Ao

Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« data »: {« author »: « Chartres TV », « cache_age »: 86400, « description »: « Bruno est archu00e9ologue. u00c9milie est anthropologue. nu00c0 eux deux, ils ont fouillu00e9 le passu00e9 de lu2019u00e9glise de Saint-Martin-au-Val u00e0 la recherche de son histoire. Cette pierre qui lu2019a construite garde en mu00e9moire le souvenir de la communautu00e9 gallo-romaine du2019Autricum, en quu00eate de grandeur pour leur croyance mais u00e9galement de la communautu00e9 mu00e9rovingienne de Chartres, qui souhaitait pru00e9server leurs du00e9funts et leurs vies glorieuses.nnPendant plusieurs annu00e9es, l’u00e9quipe de fouille a tentu00e9 de comprendre ses tu00e9moignages u00e0 travers le temps.nnPlongez dans les su00e9pultures de lu2019u00e9glise de Saint-Martin-au-Val racontu00e9es par des professionnels de l’archu00e9ologie u00e0 Chartres.nnCe docu-reportage a u00e9tu00e9 ru00e9alisu00e9 par Romain Perez dans le cadre de son stage en master avec lu2019accompagnement de lu2019u00e9quipe de Chartres TV.nnRetrouvez toutes nos vidu00e9os sur https://www.chartrestv.fr/ ud83cudfa5nnRetrouvez-nous u00e9galement sur :nud83dudcf7 Instagram : https://www.instagram.com/chartrestv/nud83dudfe5 YouTube : https://www.youtube.com/@ChartresTV/nud83dudc26 Twitter : https://twitter.com/ChartresTVnnTu00e9lu00e9chargez notre application sur :nud83eudd16 Google Play : https://bit.ly/gp-chartrestvnud83cudf4f App Store : https://apple.co/3ELknvS », « type »: « video », « title »: « Fouilles archu00e9ologiques de su00e9pultures u00e0 Chartres : les pierres ont une u00e2me », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/P0HwvBw20Ao/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=P0HwvBw20Ao », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_1jjbVo7XH__QOUQWMPTmA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=P0HwvBw20Ao »}] Les époques de construction de l’église sont les XIIe et XVe siècles ainsi que le XIXe siècle. L’édifice est classé monument historique depuis 1886. Elle se situe dans l’ancien hôpital Saint-Brice à Chartres.

Fermée pour travaux depuis plus de 40 ans, l’église Saint-Martin-au-Val constitue l’un des premiers lieux de culte chrétiens de Chartres.

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