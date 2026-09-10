Visite guidée de l’église Saint Martin, Église, Montcornet

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Saint Martin 19 et 20 septembre Église Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église de 9h à 12h

Église 9 Rue Aristide Briand, 02340 Montcornet, France Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France

Visite commentée de l’église de 9h à 12h