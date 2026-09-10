AGENDA · Montcornet
Visite guidée de l’église Saint Martin, Église, Montcornet
samedi 19 septembre 2026 · Église · Montcornet
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint Martin 19 et 20 septembre Église Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée de l’église de 9h à 12h
Église 9 Rue Aristide Briand, 02340 Montcornet, France Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France
Visite commentée de l’église de 9h à 12h
À voir aussi à Montcornet (Aisne)
- Murder Party meurtre au Mont Cornu Montcornet 13 septembre 2026
- Soirée Contes aux Flambeaux Voie de la Magdelaine Montcornet 18 septembre 2026
- Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet, Usine de decarbonatation de l’eau de Montcornet, Montcornet 19 septembre 2026
- Plongez-vous dans la visite d’un château médiéval, Château de Montcornet, Montcornet 19 septembre 2026
- Fête Celte la nuit de Samain Montcornet 31 octobre 2026