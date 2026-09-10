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AGENDA · Montcornet

Visite guidée de l’église Saint Martin, Église, Montcornet

samedi 19 septembre 2026 · Église · Montcornet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
9 Rue Aristide Briand, 02340 Montcornet, France
Ville
02340 Montcornet
Département
Aisne

Visite guidée de l’église Saint Martin 19 et 20 septembre Église Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église de 9h à 12h

Église 9 Rue Aristide Briand, 02340 Montcornet, France Montcornet 02340 Aisne Hauts-de-France
Visite commentée de l’église de 9h à 12h

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