Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Palaiseau
Informations pratiques
Visite guidée de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez ce monument historique du XIIe siècle et les oeuvres d’art qu’il renferme.
Église Saint-Martin Rue de la Pie-Voleuse 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France 06 25 39 80 25 https://monique.boullay91@orange.fr Eglise St Martin de Palaiseau des XIIe XIIIe et XVe siècle. Crypte abritant le tombeau de la famille Arnauld de Port-Royal. Tableaux restaurés « la Vierge à l’enfant » école flamande du XVIe siècle et « Agar et l’Ange » RER B : station Palaiseau
Découvrez ce monument historique du XIIe siècle et les oeuvres d’art qu’il renferme.
© Secteur Palaiseau
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