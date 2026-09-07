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Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Palaiseau

Visite guidée de l’église Saint-Martin, Église Saint-Martin, Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
Rue de la Pie-Voleuse 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Visite guidée de l’église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez ce monument historique du XIIe siècle et les oeuvres d’art qu’il renferme.

Église Saint-Martin Rue de la Pie-Voleuse 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France 06 25 39 80 25 https://monique.boullay91@orange.fr Eglise St Martin de Palaiseau des XIIe XIIIe et XVe siècle. Crypte abritant le tombeau de la famille Arnauld de Port-Royal. Tableaux restaurés « la Vierge à l’enfant » école flamande du XVIe siècle et « Agar et l’Ange » RER B : station Palaiseau
Découvrez ce monument historique du XIIe siècle et les oeuvres d’art qu’il renferme.

© Secteur Palaiseau

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