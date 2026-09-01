Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Visite guidée de l’Église Saint-Pierre

Église Saint-Pierre 2 place du Prieuré Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez ses tableaux, ses vitraux, son histoire,… Visite commentée par le père Bresson. 2 créneaux de visite 15h et 16h

Groupe limité à 20 personnes. Durée 1h Sur inscription au 06 52 19 43 42 Rendez-vous devant l’entrée latérale de l’église.

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Église Saint-Pierre 2 place du Prieuré Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 19 43 42

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English :

Discover its paintings, stained-glass windows, and history… Guided tour led by Father Bresson. Two tour times: 3:00 p.m. and 4:00 p.m.

Groups limited to 20 people. Duration: 1 hour Registration required at 06 52 19 43 42 Meet in front of the church’s side entrance.

L’événement Visite guidée de l’Église Saint-Pierre Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire