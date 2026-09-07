Visite guidée de l’église Sainte-Croix, Église Sainte-Croix, Gannat

Informations pratiques

Visite guidée de l’église Sainte-Croix 18 et 19 septembre Église Sainte-Croix Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Chapiteaux sculptés, fresque du XVe siècle, chapelles gothiques… Un des joyaux romans du

Bourbonnais à découvrir avec l’association des Amis des églises.

Église Sainte-Croix Place Hennequin, 03800 Gannat, France Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470900535 [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 45 32 73 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.valdesioule.com/ »}] L’église se compose d’une nef centrale comprenant quatre travées, d’une travée à la suite correspondant à la croisée de l’ancien transept, puis d’une travée de chœur terminée par un sanctuaire polygonal. Un bas-côté enveloppe et dessert tout ce premier ensemble, ainsi qu’un certain nombre de chapelles, d’époques diverses. L’église primitive datait de la fin du XIe siècle (une absidiole, une partie du mur du déambulatoire avec ses colonnes et chapiteaux). L’église actuelle, dans la presque totalité de sa nef et de ses bas-côtés, a été bâtie au début du XIVe siècle sur les fondations de l’édifice du XIe. La menuiserie des portes latérales paraît dater du XIVe siècle. Les chapelles ajoutées sont, pour la plupart, du XVe et du XVIe siècle. La tour sud-ouest de la façade principale date du XVIe siècle. Parking.

Chapiteaux sculptés, fresque du XVe siècle, chapelles gothiques… Un des joyaux romans du