Visite guidée de l’entreprise de charpente maritime Bernadou, Zone technique du port, Canet-en-Roussillon
samedi 19 septembre 2026 · Zone technique du port · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Visite guidée de l’entreprise de charpente maritime Bernadou Samedi 19 septembre, 10h30 Zone technique du port Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite guidée de l’entreprise familiale de charpente maritime Bernadou.
Des passionnés vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs différentes restaurations de bateaux patrimoniaux et de légende.
Zone technique du port Port, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Le port de Canet en Roussillon représente plus de 25 hectares d’eau en plein coeur du pays catalan. Inscrit dans une démarche de « Ports propres », il met en place plusieurs projets à portée environnementales comme l’installation de nurseries artificielles pour accueillir des post-larves.
Visite guidée de l’entreprise familiale de charpente maritime Bernadou.
©mairie de Canet en Roussillon
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