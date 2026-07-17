Visite guidée de l’entreprise de charpente maritime Bernadou, Zone technique du port, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite guidée de l’entreprise de charpente maritime Bernadou Samedi 19 septembre, 10h30 Zone technique du port Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée de l’entreprise familiale de charpente maritime Bernadou.

Des passionnés vous feront découvrir leur savoir-faire et leurs différentes restaurations de bateaux patrimoniaux et de légende.

Zone technique du port Port, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Le port de Canet en Roussillon représente plus de 25 hectares d’eau en plein coeur du pays catalan. Inscrit dans une démarche de « Ports propres », il met en place plusieurs projets à portée environnementales comme l’installation de nurseries artificielles pour accueillir des post-larves.

Visite guidée de l’entreprise familiale de charpente maritime Bernadou.

©mairie de Canet en Roussillon