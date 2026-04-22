Informations pratiques

Vézelay

Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay

Ermitage de La Cordelle Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle de l’ermitage franciscain de La Cordelle, à Vézelay, en plein chantier de rénovation !

Fondé il y a plus de 800 ans au pied de la colline éternelle par les franciscains, La Cordelle est un lieu unique de paix, d’accueil et de prière, toujours habité par des religieux. Situé en pleine nature, le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avec la colline et la basilique de Vézelay, et au titre des monuments historiques. Un important chantier de rénovation est en cours pour perpétuer ce patrimoine vivant.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, les franciscains et l’Association des Amis de La Cordelle vous accueillent le samedi 19 septembre de 14h30 à 19h pour vous faire découvrir l’ermitage et visiter le chantier de rénovation en cours.

Au programme de cette journée

– Visites guidées de l’ermitage, par les frères franciscains à 15h, 16h et 17h uniquement !

– Projection d’un film sur La Cordelle et son chantier de rénovation

– Exposition de photos sur la vie du lieu

– Vêpres chantées à 18h30 avec les frères dans la chapelle

Soyez le ou la bienvenue en ce lieu de paix, seul(e) ou accompagné(e) ! .

Ermitage de La Cordelle Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lacordellevezelay.org

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English : Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay

L’événement Visite guidée de l’ermitage franciscain de Vézelay Vézelay a été mis à jour le 2026-07-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)