Visite guidée de l’espace Berlioz, Espace Berlioz, Plombières-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Espace Berlioz · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Visite guidée de l’espace Berlioz 19 et 20 septembre Espace Berlioz Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’ancien casino de Plombières-les-Bains, reconstruit en 1905, rouvre ses portes à la suite d’une importante campagne de rénovation. Cette visite guidée de 45 minutes, menée par Nicole Nappée, guide conférencière, permet de parcourir ce lieu emblématique et d’en apprendre davantage sur son histoire, son architecture et la place qu’il a occupée dans la vie mondaine de la cité thermale.
Espace Berlioz Place Maurice Janot, 88370 Plombières Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est L’ancien casino de Plombières-les-Bains, reconstruit en 1905, rouvre ses portes à la suite d’une importante campagne de rénovation.
L’ancien casino de Plombières-les-Bains, reconstruit en 1905, rouvre ses portes à la suite d’une importante campagne de rénovation. Cette visite guidée de 45 minutes, menée par Nicole Nappée, guide a…
©Mairie de Plombières les bains
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