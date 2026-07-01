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Visite guidée de l’espace pédagogique d’une station d’épuration, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration Louis Fargue · Bordeaux

Visite guidée de l’espace pédagogique d’une station d’épuration, Station d’épuration Louis Fargue, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Station d'épuration Louis Fargue
Adresse
80 cours Louis Fargue, 33300 Bordeaux
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite guidée de l’espace pédagogique d’une station d’épuration Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 Station d’épuration Louis Fargue Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

️‍♀️ Saurez-vous résoudre l’enquête de l’assainissement ?

L’Espace pédagogique Louis Fargue vous invite à une immersion ludique et interactive au cœur de la gestion de l’assainissement de Bordeaux Métropole.

À travers une visite didactique et muséographique, devenez enquêteur d’un jour !
Vidéos, applications numériques, fresque murale de 120 m², et jeux interactifs vous accompagneront tout au long de ce parcours original.

Au programme :

  • Les usages de l’eau
  • Le traitement des eaux usées
  • La protection du milieu naturel
  • Les écogestes
  • Les métiers de l’assainissement
  • Les innovations technologiques

Une expérience pédagogique unique sur le territoire, à vivre en famille ou entre curieux de tous âges !

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️‍♀️ Saurez-vous résoudre l’enquête de l’assainissement ?

© JB Mengès – Bordeaux Métropole

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