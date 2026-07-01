Visite guidée de l’évocation de Georgette Leblanc, Villa Vogue, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de l’évocation de Georgette Leblanc 19 et 20 septembre Villa Vogue Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes pour un hommage exceptionnel à une figure majeure et pourtant méconnue de l’avant-garde artistique : Georgette Leblanc.

Si son nom résonne souvent à travers celui de son frère, Maurice Leblanc (le père d’Arsène Lupin), Georgette fut avant tout une immense cantatrice, une actrice audacieuse, une femme de lettres et la muse insaisissable de Maurice Maeterlinck.

Laissez-vous guider au cœur de la Villa Vogue pour une déambulation immersive qui retrace sa vie tumultueuse et sa carrière internationale :

Parcours photographique et documentaire, projection d’extraits restaurés du film muet culte L’Inhumaine (1924) de Marcel L’Herbier, Archives sonores et musicales.

Villa Vogue 38 rue Etoupée, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.assovillavogue.fr/

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, la Villa Vogue vous ouvre ses portes pour un hommage exceptionnel à une figure majeure et pourtant méconnue de l’avant-garde : à…

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