Visite guidée de l’exposition À l’aube du Moyen Âge premiers temps chrétiens à Chartres Chartres samedi 27 juin 2026.

Chartres

Visite guidée de l’exposition À l’aube du Moyen Âge premiers temps chrétiens à Chartres

2 Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 8.15 – 8.15 – EUR

8.15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-01 2026-08-01 2026-09-04 2026-09-25 2026-10-02

Suivez la visite guidée de C’Chartres Archéologie pour mieux comprendre l’histoire méconnue du haut Moyen Âge, faire plus ample connaissance avec la société chartraine de l’époque, connaître les petits secrets de nos objets et entendre quelques anecdotes des fouilles de l’église !

Durée 1h. 8.15 .

2 Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 36 67 31 77

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English :

Join C’Chartres Archéologie’s guided tour to gain a deeper understanding of the little-known history of the Early Middle Ages, learn more about the societyof Chartres at the time, discover the little secrets behind our artifacts, and hear some anecdotes from the church excavations!

L’événement Visite guidée de l’exposition À l’aube du Moyen Âge premiers temps chrétiens à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-17 par OT CHARTRES