Visite guidée de l’exposition « À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres », Église Saint-Martin-au-Val, Chartres

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « À l’aube du Moyen Âge. Premiers temps chrétiens à Chartres » 19 et 20 septembre Église Saint-Martin-au-Val Eure-et-Loir

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Grâce aux fouilles archéologiques menées par C’Chartres Archéologie, l’église de Saint-Martin-au-Val et les premiers cimetières chrétiens de Chartres ont livré de nombreux vestiges, qui permettent aujourd’hui de mieux comprendre la transformation de Chartres entre la fin de l’Empire romain et les débuts du Moyen Âge. Mêlant objets archéologiques, cartes, maquettes et documents anciens à des dispositifs immersifs, l’exposition incite le public à retracer la métamorphose d’Autricum la romaine, à explorer l’émergence des premiers sanctuaires chrétiens et à comprendre comment les rites funéraires se sont transformés au fil des siècles.

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Église Saint-Martin-au-Val 2 rue Georges-Brassens 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« data »: {« author »: « Chartres TV », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c0 Chartres, sous les dalles de l’u00e9glise Saint-Martin-au-Val, s’u00e9crivent les premiu00e8res pages du christianisme chartrain. Depuis 2013, le service archu00e9ologique de la Ville de Chartres a menu00e9 de nombreuses fouilles sur l’un des u00e9difices religieux les plus anciens de la ville, dont les origines remontent u00e0 la fin du Ve, voire au du00e9but du VIeu00a0siu00e8cle apru00e8s Ju00e9sus-Christ.nnu00c0 travers les strates de l’histoire, ces du00e9couvertes archu00e9ologiques ru00e9vu00e8lent une sociu00e9tu00e9 qui, face u00e0 la mort des plus jeunes, cherchait u00e0 affirmer son rang et u00e0 inscrire ses enfants dans la communautu00e9 des ancu00eatres.nnLu2019u00e9glise de Saint-Martin-au-Val laisse en hu00e9ritage une photographie inu00e9dite des origines chru00e9tiennes de Chartres. Une invitation u00e0 comprendre que l’histoire de la ville se lit aussi dans les du00e9couvertes archu00e9ologiques.nnIntervenantsu00a0:n- Mathias Dupuisu00a0: Directeur de Cu2019Chartres Archu00e9ologien- Bruno Bazinu00a0: Archu00e9ologue et responsable du2019unitu00e9 u00e0 Cu2019Chartres Archu00e9ologien- u00c9milie Portatu00a0: Anthropologue et enseignante-chercheuse u2013 Universitu00e9 Paris 1n- Pierre-Antoine Lamyu00a0: Responsable de lu2019unitu00e9 valorisation u00e0 Cu2019Chartres Archu00e9ologie », « type »: « video », « title »: « u00c0 l’aube du Moyen u00c2ge. Premiers temps chru00e9tiens u00e0 Chartres », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/J2dOoUz8vHo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=J2dOoUz8vHo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_1jjbVo7XH__QOUQWMPTmA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=J2dOoUz8vHo »}] Les époques de construction de l’église sont les XIIe et XVe siècles ainsi que le XIXe siècle. L’édifice est classé monument historique depuis 1886. Elle se situe dans l’ancien hôpital Saint-Brice à Chartres.

Grâce aux fouilles archéologiques menées par C’Chartres Archéologie, l’église de Saint-Martin-au-Val.

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