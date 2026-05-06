Visite guidée de l’exposition Amédée Couder, Musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Amédée Couder 19 et 20 septembre Musée de la Toile de Jouy Yvelines

30 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Cette exposition présente pour la première fois le travail du dessinateur Amédée Couder (1800-1864) pour les manufactures d’impression textile, dont celle de Jouy, au début du 19e siècle. À l’aube de l’essor industriel en France, l’artiste est renommé pour avoir transposé les motifs tissés de palmettes des châles cachemire, à la mode au 19e siècle, pour l’impression sur étoffes.

Musée de la Toile de Jouy 54 rue Charles de Gaulle, 78350 Jouy-en-Josas, France Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France +33139564864 https://www.museedelatoiledejouy.fr [{« type »: « email », « value »: « museetdj@jouy-en-josas.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139564864 »}] Le Musée de la Toile de Jouy, situé à Jouy-en-Josas (Yvelines), musée municipal possédant l’appellation “Musée de France”, s’attache à préserver et valoriser l’histoire ainsi que les techniques liées à la production de cotonnades imprimées à la Manufacture de Jouy-en-Josas, active entre 1760 et 1843.

Ces cotonnades ornées de motifs emblématiques sont destinées aussi bien à l’habillement qu’à l’ameublement et sont aujourd’hui connues mondialement sous le terme Toile de Jouy. Parking gratuit. Transilien V en direction de Massy-Palaiseau : arrêt Petit Jouy/Les Loges. Bus : arrêt Musée de Jouy.

Exposition « Amédée Couder »

©Musée de la Toile de Jouy