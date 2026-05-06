Langres

Visite guidée de l’exposition Arland-Béraud

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Tout public

L’exposition met en lumière, grâce à des archives inédites récemment découvertes, l’histoire d’un couple lié par la littérature et l’art au sein de la Nouvelles Revue Française, cœur battant de la vie intellectuelle du XXème siècle Marcel Arland (1899-1986), romancier et critique, prix Goncourt en 1929 et Janine Arland-Béraud (1905-1986, artiste peintre et critique d’art permettent de (re)découvrir le couple Arland-Béraud.

Exposition conçu par l’université de Besançon, enrichie de documents originaux de la médiathèque. .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Visite guidée de l’exposition Arland-Béraud Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres