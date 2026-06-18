Visite guidée de l’exposition Autour de George Sand, mémoires dans le saint-amandois Saint-Amand-Montrond samedi 19 septembre 2026.

Saint-Amand-Montrond

Visite guidée de l’exposition Autour de George Sand, mémoires dans le saint-amandois

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:15:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-07 2026-11-07 2026-12-09 2027-01-06

À l’occasion des 150 ans du décès de George Sand, le Musée Saint-Vic met à l’honneur les liens familiaux et amicaux que George Sand entretenait avec la ville et le territoire saint-amandois.

Oeuvres, écrits et souvenirs plongent le visiteur dans l’univers de George Sand et permettent de saisir l’influence qu’elle exerce encore aujourd’hui sur les artistes locaux. Visite guidée le 19 septembre (gratuite journée du patrimoine), 7 octobre, 7 novembre, 9 décembre et 6 janvier 5 €.

Possibilité de visite guidée supplémentaire sur rendez-vous pour groupes de plus de 10 personnes 5 .

Cours Manuel Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 55 20 musee.saint.vic@sam18200.fr

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English :

To mark the 150th anniversary of George Sand’s death, the Saint-Vic Museum is highlighting the family and friendship ties that George Sand maintained with the town and region of Saint-Amand.

L’événement Visite guidée de l’exposition Autour de George Sand, mémoires dans le saint-amandois Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-06-15 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE