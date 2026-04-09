Visite guidée de l’exposition « Dana Lixenberg — American Images » Maison Européenne de la Photographie Paris
Visite guidée de l’exposition « Dana Lixenberg — American Images » Maison Européenne de la Photographie Paris jeudi 16 avril 2026.
Cette visite guidée permet de découvrir l’exposition Dana Lixenberg — American Images, du 11 février au 24 mai 2026, la première rétrospective consacrée à l’artiste néerlandaise Dana Lixenberg. L’exposition explore plus de trente ans d’un travail exigeant et profondément humain : ces images composent un portrait pluriel de l’Amérique contemporaine, où célébrités et sujets moins connu·es sont abordé·es avec la même considération et représenté·es avec dignité.
Nombre de personnes : 15 maximum
Durée de la visite : 1h30
Les visites guidées pour les visiteur·euses individuel·les sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteur·euses sur les thématiques et partis pris de l’exposition.
Le jeudi 21 mai 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 16 mai 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 20h30
Le jeudi 30 avril 2026
de 19h00 à 20h30
Le samedi 25 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h00 à 20h30
payant
De 10 à 17 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00;2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00;2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00;2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T12:00:00+02:00;2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:30:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/ +33144787500 info@mep-fr.org
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