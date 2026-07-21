Visite guidée de l’exposition Dans l’ombre des salles annexées Schirmeck
samedi 19 septembre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Visite guidée de l’exposition Dans l’ombre des salles annexées
Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Explorez la nouvelle exposition temporaire du Mémorial Alsace-Moselle Dans l’ombre des salles annexées. Cinéma et Propagande en Alsace et en Moselle (1940-1945) avec un guide. Le Cinéma est un loisir populaire, même en plein milieu de la guerre et sous un régime totalitaire.
Explorez la nouvelle exposition temporaire du Mémorial Alsace-Moselle Dans l’ombre des salles annexées. Cinéma et Propagande en Alsace et en Moselle (1940-1945) avec un guide. Le Cinéma est un loisir populaire, même en plein milieu de la guerre et sous un régime totalitaire. Qu’est-ce que le cinéma sous le nazisme ? Qu’ont vu les Alsaciens et les Mosellans dans les salles de cinéma ? Découvrez cette thématique lors de cette visite guidée. .
Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 contact@memorial-alsace-moselle.com
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English :
Explore the new temporary exhibition at the Alsace-Moselle Memorial, “In the Shadow of the Annexed Theaters: Cinema and Propaganda in Alsace and Moselle (1940–1945),” with a guide. Cinema was a popular pastime, even in the midst of war and under a totalitarian regime.
L’événement Visite guidée de l’exposition Dans l’ombre des salles annexées Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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