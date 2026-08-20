Visite guidée de l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes », Musée de la Chartreuse, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la Chartreuse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, découvrez l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » qui met en relation photographies et peintures. Elle invite à découvrir les multiples regards portés sur la femme à travers les arts.
Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, découvrez l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » qui met en relation photographies et peintures.
©Augustin Boutique, Portrait de femme -sans date, Épreuve au charbon
Collection Boutique – N°inv : PH.4572
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