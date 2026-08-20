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Visite guidée de l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes », Musée de la Chartreuse, Douai

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Chartreuse · Douai

Visite guidée de l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes », Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Chartreuse
Adresse
130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France
Ville
59500 Douai
Département
Nord

Visite guidée de l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la Chartreuse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, découvrez l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » qui met en relation photographies et peintures. Elle invite à découvrir les multiples regards portés sur la femme à travers les arts.

Musée de la Chartreuse 130 Rue des Chartreux, 59500 Douai, France Douai 59500 Nord Hauts-de-France 0327713880 https://www.museedelachartreuse.fr Ancien hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles, transformé en couvent de Chartreux au XVIIe siècle, présence d’une chapelle remarquable. En voiture : depuis Lille, Paris, Anvers, Amsterdam : A1, puis N50 > sortie Douai-centre. En train : gare TGV Paris (Gare du Nord) – Douai : 1h10 (Liaisons quotidiennes de Paris, Lyon, Marseille, Rennes & Bordeaux).
A l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, découvrez l’exposition « De la peinture à la photographie : Regards sur les femmes » qui met en relation photographies et peintures.

©Augustin Boutique, Portrait de femme -sans date, Épreuve au charbon
Collection Boutique – N°inv : PH.4572

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