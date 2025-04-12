Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Devenir médecin en Afrique Equatoriale » par Damien Mougin 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez (re)découvrir l’exposition temporaire « Devenir médecin en Afrique Equatoriale » avec Damien Mougin, vice-président de la Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné.

Damien Mougin vous présentera l’exposition temporaire, tout en vous partageant son vécu à l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, dont il a été le directeur. Une visite guidée inédite à ne pas manquer!

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Venez (re)découvrir l’exposition temporaire « Devenir médecin en Afrique Equatoriale » avec Damien Mougin, vice-président de la Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné.

© Construction de la case des post-opérés (case « Bouka »),1925-1926, Hôpital de Lambaréné, Gabon