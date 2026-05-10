Visite guidée de l’exposition « Du courage à l’honneur. Trésors de la symbolique du Service historique de la Défense » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS
Visite guidée de l’exposition « Du courage à l’honneur. Trésors de la symbolique du Service historique de la Défense » Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS jeudi 4 juin 2026.
Trésors de la symbolique du Service historique de la Défense » avec Jean-François Dubos, Tom Dutheil et Marcel Joussen-Anglade, commissaires de l’exposition
Le jeudi 4 juin ou jeudi 2 juillet à 19h, au Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, 2, rue de la Légion d’honneur, 75007 PARIS.
GRATUIT – Réservation obligatoire sur le site de la grande chancellerie de la Légion d’honneur : La programmation et les visites | La grande chancellerie
Contact : musee@legiondhonneur.fr ou 01 40 62 84 25
Visite de l’exposition « Du courage à l’honneur. Trésors de la symbolique du Service historique de la Défense » avec Jean-François Dubos, Tom Dutheil et Marcel Joussen-Anglade, commissaires de l’exposition
Le jeudi 02 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T20:00:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS
https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites +33140628425 musee@legiondhonneur.fr
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