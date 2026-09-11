Visite guidée de l’exposition, Église des Trinitaires, Metz

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition 19 et 20 septembre Église des Trinitaires Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Metzamorphoses » à l’église des Trinitaires.

Église des Trinitaires 1 rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57045 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 55 55 62 L’ordre des Trinitaires aurait été fondé au XIIIᵉ siècle. À Metz, il s’établit dans un premier temps au faubourg de Mazelle, puis à l’extrémité de la rue des Clercs, aux environs de l’Esplanade actuelle. En 1561, les religieux reçoivent de l’abbé de Gorze, le cardinal Charles de Lorraine, une demeure sur la colline Sainte-Croix, à l’emplacement de l’église actuelle. Ils y construisent un premier établissement en 1566. Le monastère et l’église sont reconstruits dès 1720. C’est cette église que nous pouvons aujourd’hui admirer dans la rue des Trinitaires.

Pendant la Révolution, les bâtiments sont nationalisés et affectés à l’œuvre de la Charité Maternelle. En 1803, l’ensemble des Trinitaires est confié aux protestants et devient leur lieu de culte. D’un établissement chrétien, il devient alors un établissement protestant. Par la suite, le reste du couvent est détruit et l’église devient le dépôt des pompiers. Aujourd’hui, elle est incluse dans l’îlot du Musée de la Cour d’Or et sert de lieu d’exposition pour la Ville de Metz.

La nef, à un seul vaisseau, compte seulement deux travées. L’élégante façade est alignée sur les maisons voisines, en bordure d’une rue qui suit le tracé de l’ancienne voie romaine. C’est une des rares églises à chapiteaux suspendus.

L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1973.

Visite guidée de l’exposition « Metzamorphoses » à l’Eglise des Trinitaires.

©EMM