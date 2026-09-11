AGENDA · Metz
Visite guidée de l’exposition, Église Saint-Vincent, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir le travail architectural et surréaliste de Marc Brousse à travers cette visite guidée de l’exposition Pax Aedificantes.
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Visite guidée de l’exposition « Pax Aedificantes ».
©Christian Legay
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