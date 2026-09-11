Visite guidée de l’exposition, Église Saint-Vincent, Metz

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir le travail architectural et surréaliste de Marc Brousse à travers cette visite guidée de l’exposition Pax Aedificantes.

Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php

Visite guidée de l’exposition « Pax Aedificantes ».

©Christian Legay