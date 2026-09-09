Visite guidée de l’exposition Josette Bournet – Les années 1950-1953, Musée Josette Bournet, Saint-Félix

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Josette Bournet – Les années 1950-1953 19 et 20 septembre Musée Josette Bournet Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Josette Bournet poursuit son exploration chronologique de l’œuvre de la peintre avec une exposition consacrée aux années 1950-1953.

L’artiste peint à l’huile, à la colle ou à l’oeuf, sur bois, isorel, fibrociment ou carton. L’exposition montre de nombreux portraits ; une dizaine de marines ; une quinzaine de natures mortes, en trois séries – vase et bouquet, volailles sur table, et les natures mortes aux deux vanneaux que l’artiste a composées à l’hiver 1953, où l’on peut lire un message d’adieu à son mari alors décédé ; des compositions articulant ces différents motifs ; un grand nu féminin, peint dans l’atelier du sculpteur Boris Bernstein, qui lui-même travaillait à une sculpture d’après ce même modèle ; des travaux préparatoires aux compositions exposées par l’artiste au Salon d’Automne 1952 : La cour de la ferme et Le repas des paysans, tableaux aujourd’hui perdus, où figurent des fermiers et fermières de Châteldon…

Visite guidée toutes les heures de 14h à 18h.

Musée Josette Bournet Le bourg, 03260 Saint-Félix, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 07 82 29 09 02 http://www.josette-bournet.com Le musée Josette Bournet présente des œuvres de la peintre Josette Bournet : tableaux, dessins et céramiques. Josette Bournet est née à Vichy en 1905 et décédée en 1962 à Nice. Elle a été l’élève de Georges Desvallières et Maurice Denis dans les années 20, aux Ateliers d’art sacré, et a exposé régulièrement aux salons d’Automne, des Indépendants et des Tuileries. Son œuvre comprend de nombreux portraits, de ses proches et de ses amis, parmi lesquels figurent nombre d’artistes de son temps. L’œuvre comprend également des marines peintes dans la région de Nice et en Bretagne, des natures mortes et des œuvres religieuses. Saint-Félix se trouve à 16 km de Vichy (au nord-est), à 5 km de Saint-Germain-des-Fossés. L’entrée du musée se trouve à une centaine de mètres du parking en face de l’église.

Le Musée Josette Bournet poursuit son exploration chronologique de l’œuvre de la peintre avec une exposition consacrée aux années 1950-1953.

© Musée Josette Bournet