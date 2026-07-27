Visite guidée de l’exposition « La Préhistoire en Pays d’Apt : un siècle de recherches », Musée d’Apt, Apt

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « La Préhistoire en Pays d’Apt : un siècle de recherches » 19 et 20 septembre Musée d’Apt Vaucluse

Réservation obligatoire – Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Par Marie-Philippine Montagné, commissaire de l’exposition

L’exposition « La Préhistoire en Pays d’Apt : un siècle de recherches » invite à un voyage au cœur de 130 000 ans d’histoire humaine.

Façonné par la géologie et le climat, le pays d’Apt conserve les traces d’occupations parmi les plus anciennes de la région.

Le parcours révèle comment ce territoire est devenu le berceau de la préhistoire française, grâce à des pionniers tels qu’Albert Moirenc, Frédéric Lazard et André Vayson de Pradenne.

Des premiers chasseurs-cueilleurs aux premiers artisans du bronze, l’exposition met en scène gestes, outils et savoir-faire, et dévoile comment les archéologues d’hier et d’aujourd’hui font parler les traces du passé.

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La collection d’histoire et d’archéologie retrace l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt de la préhistoire au XVIIIe siècle, en suivant deux fils conducteurs : l’histoire de la céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. À côté des collections archéologiques, sont présentés des ex-voto peints, des faïences pharmaceutiques, des donatifs et le mobilier de l’ancien hôpital d’Apt.

Par Marie-Philippine Montagné, commissaire de l’exposition

© Musée d’Apt