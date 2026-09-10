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Visite guidée et dégustation, Château de Mille, Apt

samedi 19 septembre 2026 · Château de Mille · Apt

Visite guidée et dégustation, Château de Mille, Apt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Mille
Adresse
2650 route de Bonnieux 84400 APT
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
Limité à 30 personnes par visite

Visite guidée et dégustation Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Château de Mille Vaucluse

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Samedi 17 septembre seulement : Visite guidée du château, des jardins et de la chapelle, suivies d’une dégustation de vin.

Château de Mille 2650 route de Bonnieux 84400 APT Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 85 22 15 https://chateau-de-mille.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-de-mille.com/fr/ »}] Le plus ancien domaine viticole du Luberon, résidence d’été des papes d’Avignon Parking
Samedi 17 septembre seulement : Visite guidée du château, des jardins et de la chapelle, suivies d’une dégustation de vin.

©chateaudemille

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