Visite guidée et dégustation, Château de Mille, Apt

Informations pratiques

Visite guidée et dégustation Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Château de Mille Vaucluse

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Samedi 17 septembre seulement : Visite guidée du château, des jardins et de la chapelle, suivies d’une dégustation de vin.

Château de Mille 2650 route de Bonnieux 84400 APT Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 85 22 15 https://chateau-de-mille.com/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateau-de-mille.com/fr/ »}] Le plus ancien domaine viticole du Luberon, résidence d’été des papes d’Avignon Parking

Samedi 17 septembre seulement : Visite guidée du château, des jardins et de la chapelle, suivies d’une dégustation de vin.

©chateaudemille