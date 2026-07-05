Informations pratiques

Aniane

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LE BONHEUR EST DANS L’IMAGE R. DEPARDON

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30 2026-09-02 2026-09-06 2026-09-09

Visite guidée de l’exposition autour des photographies de Raymond Depardon.

Découvrez l’univers du photographe et cinéaste Raymond Depardon en 95 photographies cultes. De sa carrière de photo-reporter à son travail artistique sur le monde rural, tout en sensibilité et humanité, Depardon raconte la grande histoire… et la petite avec la même intensité. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LE BONHEUR EST DANS L’IMAGE R. DEPARDON

Guided tour of the exhibition featuring photographs by Raymond Depardon.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LE BONHEUR EST DANS L’IMAGE R. DEPARDON Aniane a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT