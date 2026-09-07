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Visite guidée de l’exposition « Le grand album de Roncq », La Source, Roncq

samedi 19 septembre 2026 · La Source · Roncq

Visite guidée de l’exposition « Le grand album de Roncq », La Source, Roncq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Source
Adresse
293 rue de Lille 59223 RONCQ
Ville
59223 Roncq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - sans inscription

Visite guidée de l’exposition « Le grand album de Roncq » Samedi 19 septembre, 11h00 La Source Nord

Gratuit – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Le service Archives et mémoire vous invite à une visite guidée de l’exposition dans le Hall Samuel-Paty

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/718/visite-guidee-de-l-exposition-le-grand-album-de-roncq »}]
Le service Archives et mémoire vous invite à une visite guidée de l’exposition dans le Hall Samuel-Paty exposition JEP

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