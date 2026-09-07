Visite guidée de l’exposition « Le grand album de Roncq », La Source, Roncq
samedi 19 septembre 2026 · La Source · Roncq
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Le grand album de Roncq » Samedi 19 septembre, 11h00 La Source Nord
Gratuit – sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Le service Archives et mémoire vous invite à une visite guidée de l’exposition dans le Hall Samuel-Paty
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/718/visite-guidee-de-l-exposition-le-grand-album-de-roncq »}]
Le service Archives et mémoire vous invite à une visite guidée de l’exposition dans le Hall Samuel-Paty exposition JEP
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