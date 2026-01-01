Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) » Samedi 19 septembre, 14h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) »

Une ballade Balade dans l’exposition avec Pauline Lafille, professeure d’histoire de l’art à l’Université de Limoges. Découvrez un autre regard passionnant sur les œuvres contemporaines et leur dialogue avec celles plus classiques de la collection Beaux-Arts.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.

Visite guidée de l’exposition « Lecture(s) »

Françoise Pétrovitch, Lecture, 2025 © A. Mole_Courtesy Semiose, Paris – ADAGP, Paris, 2026