Visite guidée de l’exposition « Les Archives sortent des clichés ! », Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Les Archives sortent des clichés ! » Dimanche 7 février 2027, 14h15, 17h00 Archives départementales de la Meuse Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-07T14:15:00+01:00 – 2027-02-07T15:15:00+01:00

Fin : 2027-02-07T17:00:00+01:00 – 2027-02-07T18:00:00+01:00

Laissez-vous guider en solo, en famille ou entre amis dans l’exposition « Les Archives sortent des clichés ! »

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, les Archives de la Meuse invitent le public à explorer l’histoire technique de la photographie ainsi qu’une sélection de clichés rarement présentés. Cette mémoire iconographique et sensible, captée par des objectifs professionnels et amateurs, offre une immersion patrimoniale, documentaire ou esthétique, dans l’histoire du territoire et de ses habitants.

Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois 55012 BAR-LE-DUC Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 https://archives.meuse.fr/ https://www.facebook.com/archives.meuse Situées à Bar-le-Duc, dans un bâtiment contemporain, les Archives départementales de la Meuse conservent un patrimoine écrit exceptionnel, témoin de plus de mille ans d’histoire locale. Manuscrits médiévaux, registres d’état civil, cartes anciennes ou archives notariales : une mémoire précieuse du territoire, ouverte à tous les curieux, chercheurs et amoureux du patrimoine. Les Archives départementales de la Meuse proposent également une offre culturelle et pédagogique. Parking gratuit. De la gare de Bar-le-Duc aux Archives départementales : prendre le bus n°2 en direction du « Petit Juré » et descendre au terminus qui se trouve en face du bâtiment des Archives départementales.

Laissez-vous guider en solo, en famille ou entre amis dans l’exposition « Les Archives sortent des clichés ! »

© Archives départementales de la Meuse / Fonds Grandidier 201FI