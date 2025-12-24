Visite guidée de l’exposition Les Energies de la terre, Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée de l’exposition Les Energies de la terre

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées

Découvrez l’exposition temporaire Les Énergies de la terre avec Jean-Charles Hameau, directeur du musée et commissaire de cette exposition. Laissez-vous guider par son discours et par ses approches scientifiques et culturelles, il vous dévoilera avec “énergie” les œuvres exposées et leurs histoires ! .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de l’exposition Les Energies de la terre

L’événement Visite guidée de l’exposition Les Energies de la terre Limoges a été mis à jour le 2025-12-23 par Terres de Limousin