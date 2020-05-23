Visite guidée de l’exposition « Les Énergies de la terre », Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Visite guidée de l’exposition « Les Énergies de la terre » Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition Les Energies de la terre et de la Nuit européenne des musées

Découvrez l’exposition temporaire Les Énergies de la terre avec Jean-Charles Hameau, directeur du musée et commissaire de cette exposition. Laissez-vous guider par son discours et par ses approches scientifiques et culturelles, il vous dévoilera avec “énergie” les œuvres exposées et leurs histoires !

Samedi 23 mai à 18h30 et 20h.

Visite gratuite, réservation sur place le jour J.

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

Profitez de la Nuit européenne des musées pour visiter l’exposition « Les Énergies de la terre » ! lesenergiesdelaterre

