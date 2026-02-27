Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière », Espace culturel Lympia, Nice

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Lilette et Gilbert Valentin – Quand la terre devient lumière » 19 et 20 septembre Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En 1950, Lilette et Gilbert Valentin fondent à Vallauris « Les Archanges », un atelier-galerie devenu le foyer du renouveau de la céramique française d’après-guerre. Dans cette ancienne fabrique du chemin du Fournas, le couple instaure une recherche esthétique totale, attirant les plus grands noms de l’époque tels que Picasso, Cocteau, Prévert ou Braque.

Cette visite explore l’oeuvre de ces créateurs complets, à travers un dialogue constant entre tradition potière et innovation technique.

Tout public – Durée : 1h

Espace culturel Lympia 2 Quai d’Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045310 https://espacelympia.departement06.fr [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.mesdemarches06.fr/reservations-en-ligne/exposition-lympia/ »}] La caserne Lympia, ancien bagne de Nice, est le plus ancien bâtiment du port de Nice. Son histoire est étroitement liée à celle du port Lympia que la monarchie sarde réalise à partir de 1749. Le bâtiment, construit entre 1750 et 1752, a servi successivement de magasin de carénage, de bagne, de prison pour des peines de courte durée, de caserne et de locaux abritant des services administratifs. La façade est constituée d’arcades percées de portes ou de baies, l’espace intérieur se présente en un seul volume couvert d’une voûte en berceau et l’ensemble est fermé par une terrasse en pierre. A partir de 1826 puis de 1836, le bagne sera flanqué de deux pavillons pratiquement symétriques : au nord, l’actuel pavillon de l’Horloge, au sud le pavillon du Bagne aujourd’hui disparu. L’ensemble constituait la caserne Lympia. La façade et la terrasse sont protégées au titre des Monuments Historiques depuis 1943. https://espacelympia.departement06.fr/accueil-public/informations-pratiques-15114.html

En 1950, Lilette et Gilbert Valentin fondent à Vallauris « Les Archanges », un atelier-galerie devenu le foyer du renouveau de la céramique française d’après-guerre. Dans cette ancienne fabrique du …

© Les Archanges, ADAGP, Paris, 2026 © Emmanuel Valentin