Visite guidée de l’exposition « Louvre Photo », Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Louvre Photo » 15 novembre 2026 – 11 avril 2027, les dimanches Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T11:30:00+01:00 – 2026-11-15T13:00:00+01:00

Fin : 2027-04-11T11:30:00+02:00 – 2027-04-11T13:00:00+02:00

Avec cette visite, plongez dans l’histoire photographique du Louvre, des premiers clichés aux techniques plus contemporaines ! Depuis les premiers photographes, le musée du Louvre a fasciné cet art par son architecture, ses collections et son jardin. Cette exposition inédite s’inscrit dans le bicentenaire de la photographie.

L’exposition « Louvre Photo » (du 4 novembre 2026 – 3 mai 2027) se centre sur le Louvre comme modèle, comme sujet, comme source d’inspiration, comme objet de détournement. À travers plus de 300 photographies comme des photographies du Louvre, de ses œuvres, ses salles d’expositions, ses espaces ouverts, mais aussi les visiteurs célèbres et anonymes, les acteurs du musée, les lieux cachés et les coulisses… « Louvre Photo » invite à la découverte et à la révélation, en convoquant des regards renouvelés, distanciés, parfois non sans humour ou décalage, sur le musée, l’institution et ses collections.

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/visites-guidees/visite-de-l-exposition-louvre-photo »}] Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Avec cette visite, plongez dans l’histoire photographique du Louvre, des premiers clichés aux techniques plus contemporaines ! Depuis les premiers photographes, le musée du Louvre a fasciné cet art…

© 2025 Musée du Louvre – Thomas Clot – © Photo Pierre Jahan – Fonds Musée du Louvre