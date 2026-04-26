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Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

dimanche 25 octobre 2026 · Chronographe (Le) · Rezé

Visite guidée de l’exposition Maternités Chronographe (Le) Rezé

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
15:30
Lieu
Chronographe (Le)
Adresse
21 Rue Saint Lupien
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ - 3€ - 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 15:30 – 16:30
Gratuit : non Tarif plein : 6€ // Tarif réduit : 3.50€ – 3€ – 2€ // Gratuit pour les moins de 7 ans. Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte 

1h pour découvrir l’exposition Maternités, archéologie de la figure maternelle avec un guide.Sur réservation par mail, téléphone ou sur place.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400
02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 0252108320


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