Visite guidée de l’exposition, Médiathèque De Castres-Sidobre, Castres

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque De Castres-Sidobre Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Saviez-vous que la médiathèque de Castres-Sidobre a été conçue par Roger Taillibert (1926-2019), l’architecte du mythique Parc des Princes à Paris ? Après une découverte de l’exposition, l’historienne de l’art Adeline Béa vous proposera une visite architecturale de la médiathèque puis de l’école Villegoudou, remarquable ensemble Art déco du centre-ville.

Par Adeline Béa du CAUE

Ado/Adulte | Durée : 1h30 | Sur inscription

Médiathèque de Castres-Sidobre

15h | Samedi 3 octobre

Médiathèque De Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre 81100 Castres Castres 81100 Bisséous Tarn Occitanie 0563624160 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation [{« type »: « phone », « value »: « 0563624160 »}]

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