Visite guidée de l’exposition Mémoire de feuilles, Musée-Bibliothèque François Pétrarque, Fontaine-de-Vaucluse
samedi 19 septembre 2026 · Musée-Bibliothèque François Pétrarque · Fontaine-de-Vaucluse
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition Mémoire de feuilles 19 et 20 septembre Musée-Bibliothèque François Pétrarque Vaucluse
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition Mémoire de feuilles
Artiste du végétal, Marine Guillemot transforme feuilles et plantes glanées dans les paysages du Luberon en papiers d’une grande délicatesse.
Inspirée d’une technique asiatique ancestrales, elle donne naissance à une matière vivante, imprégnée de la mémoire des lieux et du rythme des saisons.
De ses gestes patients – tremper, brasser, presser, sécher – émergent des feuilles aux architectures fines, à la fois fragiles et résistantes. Dans ce travail d’alchimiste, la nature devient oeuvre : révelée, sublimée, partagée.
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Musée-Bibliothèque François Pétrarque Rive gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 20 37 20 https://www.vaucluse.fr/culture-patrimoine-et-tourisme-en-vaucluse/les-musees-departementaux/le-musee-bibliotheque-francois-petrarque-a-fontaine-de-vaucluse-866.html https://www.facebook.com/MuseeBibliothequePetrarque/ [{« type »: « email », « value »: « musee.petrarque@vaucluse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490205344 »}] [{« link »: « https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-bibliotheque-francois-petrarque »}] Le musée-bibliothèque François Pétrarque, à Fontaine-de-Vaucluse, est essentiellement consacré à l’œuvre des poètes François Pétrarque et René Char. Fondé en 1927 sur la rive gauche de la Sorgue, il est situé à l’emplacement supposé de la maison du poète au XIVᵉ siècle.
Venez découvrir l’exposition Mémoire de feuilles
Département de Vaucluse © Anne Fourès
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