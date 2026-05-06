Visite guidée de l’exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général Artothèque Angoulême Angoulême
dimanche 22 novembre 2026 · Artothèque Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite guidée de l’exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général
Artothèque Angoulême 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Fruit d’un partenariat entre la Cité internationale de la langue française et le Centre national des arts plastiques, cette exposition invite des graphistes à s’emparer des mots et les allier à des images pour en faire les porteurs de valeurs citoyennes.
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Artothèque Angoulême 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 44 12 59
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English :
The result of a partnership between the International City of the French Language and the National Center for the Visual Arts, this exhibition invites graphic designers to take words and combine them with images to make them vehicles for civic values.
L’événement Visite guidée de l’exposition Messages/images, graphisme d’intérêt général Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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