Informations pratiques

Montélimar

Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant

Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-29

Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier Voyages au Levant pour découvrir le travail photographique de l’écrivain voyageur suisse. L’exposition est un événement labellisé Bicentenaire de la Photographie .

.

Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the exhibition Nicolas Bouvier: Journeys to the Levant to explore the photographic work of the Swiss travel writer. The exhibition is part of the “Bicentennial of Photography” series.

L’événement Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant Montélimar a été mis à jour le 2026-08-26 par Montélimar Tourisme Agglomération