Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant Place Saint Martin Montélimar
jeudi 22 octobre 2026 · Place Saint Martin · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant
Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-22 2026-10-29
Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier Voyages au Levant pour découvrir le travail photographique de l’écrivain voyageur suisse. L’exposition est un événement labellisé Bicentenaire de la Photographie .
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Place Saint Martin Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45
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English :
Guided tour of the exhibition Nicolas Bouvier: Journeys to the Levant to explore the photographic work of the Swiss travel writer. The exhibition is part of the “Bicentennial of Photography” series.
L’événement Visite guidée de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant Montélimar a été mis à jour le 2026-08-26 par Montélimar Tourisme Agglomération
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