Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative Médiathèque Yzatis Yzeure
Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative Médiathèque Yzatis Yzeure mercredi 17 juin 2026.
Yzeure
Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-09
Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©.
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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
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English :
Guided tour of the unofficial Tintin© exhibition.
L’événement Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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