Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative Médiathèque Yzatis Yzeure

Yzeure

Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-09

Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©.

.

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the unofficial Tintin© exhibition.

L’événement Visite guidée de l’exposition non officielle Tintin©, ©, participative et collaborative Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région