Visite guidée de l’exposition “Notre-Dame-la-Grande, icône de l’art roman”, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Poitiers
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition “Notre-Dame-la-Grande, icône de l’art roman” Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites proposées avec des guides-conférenciers à 11h et 17h.
À 15h, la visite sera assurée par Cécile Voyer, l’une des commissaires de l’exposition.
Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/
Visite proposée avec des guides-conférenciers (11h et 17h) et avec une des commissaires de l’exposition, Cécile Voyer (15h)
©GrandPoitiers
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