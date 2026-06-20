Visite guidée de l’exposition « Objets de Résistance », Centre Régional « Résistance & Liberté », Thouars

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Objets de Résistance » Dimanche 20 septembre, 14h30 Centre Régional « Résistance & Liberté » Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition permanente « Objets de Résistance », à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30.

Accompagné par un médiateur, plongez dans le quotidien des habitantes et habitants de Thouars sous l’Occupation allemande. À travers les objets, documents et témoignages présentés dans l’exposition, découvrez les réalités de la vie quotidienne, les difficultés rencontrées par la population, mais aussi les actes de courage de celles et ceux qui ont choisi de résister à l’occupant.

Centre Régional « Résistance & Liberté » Les écuries du château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 42 99 http://crrl.fr https://fr-fr.facebook.com/centreregionalresistanceetliberte79/ Le Centre Régional « Résistance & Liberté » se définit comme une structure à vocation culturelle et pédagogique, qui s’appuie sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la Résistance régionale. Il a pour vocation d’informer le public sur la période 1933 à 1945, perpétuer les valeurs de la Résistance et agir pour leur développement, et ainsi contribuer à la construction de la citoyenneté des jeunes. Parkings à proximité. Accessibles au personnes en situation de handicap.

Visite guidée de l’exposition permanente « Objets de Résistance », à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h30

© Virginie Pegoraro