Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles (interprétée en LSF), Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles (interprétée en LSF) Dimanche 8 novembre, 15h00 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne en supplément du droit d’entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T16:00:00+01:00

Dans le cadre des commémoration du 11 novembre, avec un guide du Musée de la Bataille de Fromelles, découvrez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus lors de cette visite guidée de l’exposition permanente. Visite guidée avec un interprète en langue des signes française.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 61 15 14 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}]

Avec un guide du Musée de la Bataille de Fromelles, découvrez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus lors de cette visite guidée de l’exposition permanente. visite guidée Musée de la Bataille de Fromelles

MBF