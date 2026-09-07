Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles
mercredi 11 novembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles Mercredi 11 novembre, 10h30, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles Nord
2,50€ par personne en supplément du droit d’entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) – Réservation conseillée – Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T14:30:00+01:00 – 2026-11-11T15:30:00+01:00
Suivez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition permanente.
Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/evenements »}]
Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles visite guidée Musée de la Bataille de Fromelles
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