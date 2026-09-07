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Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

mercredi 11 novembre 2026 · Musée de la Bataille de Fromelles · Fromelles

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles, Musée de la Bataille de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Lieu
Musée de la Bataille de Fromelles
Adresse
Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
2,50€ par personne en supplément du droit d'entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) - Réservation conseillée - Places limitées

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles Mercredi 11 novembre, 10h30, 14h30 Musée de la Bataille de Fromelles Nord

2,50€ par personne en supplément du droit d’entrée du musée (5€, 3€ ou gratuité) – Réservation conseillée – Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T14:30:00+01:00 – 2026-11-11T15:30:00+01:00

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition permanente.

Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse ville, 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359611514 »}, {« type »: « email », « value »: « contactmbf@lillemetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.musee-bataille-fromelles.fr/evenements »}]
Visite guidée de l’exposition permanente du Musée de la Bataille de Fromelles visite guidée Musée de la Bataille de Fromelles

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