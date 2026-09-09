Visite guidée de l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine | Journées du Patrimoine Le Pavillon Caen

Informations pratiques

Caen

Visite guidée de l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine | Journées du Patrimoine

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine lors de son dernier week-end au Pavillon. Notre médiatrice vous propose une visite guidée au travers de cette qui vous…

Venez découvrir l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine lors de son dernier week-end au Pavillon. Notre médiatrice vous propose une visite guidée au travers de cette exposition immersive qui vous emmène au coeur d’un chantier à l’époque de la Rome antique !

Durée 1h30. .

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visite guidée de l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine | Journées du Patrimoine

Come discover the exhibition “Building Permit: The Art of Building in the Roman Style” during its final weekend at the Pavillon. Our docent will lead you on a guided tour through the exhibition that will?

L’événement Visite guidée de l’exposition Permis de construire. L’art de bâtir à la romaine | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer