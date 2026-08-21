Visite guidée de l’exposition « Pierre Waidmann et les arts décoratifs », Musée Charles de Bruyères, Remiremont

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Pierre Waidmann et les arts décoratifs » 19 et 20 septembre Musée Charles de Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Artiste peintre, graveur, sculpteur, marqueteur et photographe, Pierre Waidmann (1860-1937) est avant tout un artiste touche à tout. Surtout connu pour ses toiles représentant notamment des paysages, il produit aussi de nombreux objets : reliures, vaisselle peinte, petites sculptures ou encore émaux peints. Ce sont ces objets que vous pouvez découvrir lors de cette visite guidée de l’exposition « Pierre Waidmann et les arts décoratifs ».

Musée Charles de Bruyères 1 rue Paul Doumer, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est http://www.remiremont.fr/ Le musée Charles de Bruyère est un musée d’art et d’histoire recelant de remarquables collections : de nombreuses peintures françaises du XIXème siècle, des peintures hollandaises du XVIIème siècle, de nombreuses faïences d’Emile Gallé, ainsi que des collections très variées.

Ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle légué à la ville par Charles de Bruyères, le musée abrite des œuvres d’artistes romarimontains ou vosgiens, mais également un ensemble exceptionnel de pièces provenant de l’ancienne abbaye de Remiremont, une des plus importantes abbayes de femmes en France du Moyen Âge au XVIIIe siècle. Il est donc, à la fois, un musée historique et un musée des Beaux-Arts.

Artiste peintre, graveur, sculpteur, marqueteur et photographe, Pierre Waidmann (1860-1937) est avant tout un artiste touche à tout. Surtout connu pour ses toiles représentant notamment des paysages,…

© Musées de Remiremont