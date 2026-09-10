Visite guidée de l’exposition « Sur les traces de la Grande Guerre. Des mémoires intimes à l’histoire collective en Val-de-Marne », Maison de l’histoire et du patrimoine, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Sur les traces de la Grande Guerre. Des mémoires intimes à l’histoire collective en Val-de-Marne » 19 et 20 septembre Maison de l’histoire et du patrimoine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lettres de soldats, photographies, artisanat de tranchées, cartes postales de monuments aux morts, affiches de commémoration du 11 novembre ou encore discours officiels, constituent quelques-unes des traces léguées sur plusieurs générations, depuis plus d’un siècle par la Grande Guerre dans l’actuel Val-de-Marne.

C’est cet héritage culturel que l’exposition interroge dans un département de banlieue qui n’a pas été zone de combat mais a contribué, comme le reste du territoire national, à la mobilisation, tout en connaissant la mort de masse, les difficultés de la vie quotidienne de l’arrière, l’accueil de réfugiés, le passage de troupes, la présence de soldats cantonnés ou hospitalisés.

Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 http://archives.valdemarne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@valdemarne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 71 45 60 »}] En 2002, le Conseil général du Val-de-Marne fait l’acquisition d’une ancienne maison qui fut tour à tour pension pour enfants à partir des années 1930, refuge pour enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et enfin maison de retraite jusqu’en 1998. Inauguré en septembre 2009, le site constitue désormais un lieu de ressources sur l’histoire et le patrimoine du département avec une offre de programmation pour tous les publics. La Maison de l’histoire et du patrimoine regroupe : – le siège d’associations partenaires de la direction des Archives départementales du Val-de-Marne, – un espace d’accueil des initiatives valorisant l’histoire, le patrimoine et la mémoire du département (expositions, conférences, ateliers…), – un lieu de ressources sur le patrimoine. Autoroute A4, sortie n°5 Champigny La Fourchette RER A, arrêt Joinville-le-Pont puis bus 108 ou 110 (arrêt Aristide Briand-Le Plan) ou bus 201 (arrêt Bel-Air)

Visite commentée de l’exposition « Sur les traces de la Grande Guerre. Des mémoires intimes à l’histoire collective en Val-de-Marne »

©Archives départementales du Val-de-Marne