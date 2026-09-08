Visite guidée de l’exposition « Surréalisme & Mexique : Miroirs magnétiques », Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […], Saint-Cirq-Lapopie
dimanche 20 septembre 2026 · Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault - Centre International du Surréalisme et de l [...] · Saint-Cirq-Lapopie
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Surréalisme & Mexique : Miroirs magnétiques » Dimanche 20 septembre, 11h30 Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
L’exposition « Surréalisme et Mexique, miroirs magnétiques » explore les liens fascinants tissés entre le mouvement surréaliste d’André Breton et le Mexique, terre d’accueil de nombreux artistes en exil.
De Frida Kahlo à Gordon Onslow Ford, en passant par Leonora Carrington, découvrez comment les mythes, le folklore et les paysages mexicains ont nourri et réinventé l’imaginaire surréaliste.
À travers peintures, photographies et documents d’époque, ce parcours conçu comme une exposition-poème met en lumière l’effervescence artistique née de cette rencontre. Une immersion au cœur d’un univers où le rêve semble prendre corps dans la réalité mexicaine.
Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […] 31 Rue Emile Joseph Rignault, 46330 Saint-Cirq-Lapopie, France Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33768099907 https://ciscm.fr Maison entièrement construite en moellons, les encadrements de portes et de fenêtres étant en pierre de taille. Sur la façade principale s’ouvrent deux fenêtres à meneaux. Une tour pigeonnier carrée s’élève au-dessus de la toiture, dans l’angle sud-est. Le peintre Henri Martin en fut propriétaire.
L’exposition «Surréalisme et Mexique – MIroirs magnétiques» explore les liens fascinants tissés entre le mouvement d’André Breton et la terre d’accueil de nombreux artistes en exil. De Frida Kahlo à…
© Ayoub Aboulhaiba – Association la Rose Impossible
À voir aussi à Saint-Cirq-Lapopie (Lot)
- Visite commentée : l’histoire de Saint-Cirq Lapopie, Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot, Saint-Cirq-Lapopie 19 septembre 2026
- Animation : viens dessiner le patrimoine à Saint-Cirq Lapopie !, Maison de la Fourdonne, Saint-Cirq-Lapopie 20 septembre 2026
- Brunch du patrimoine et présentation du livre « Lot, Capitale des Arts », Maisons André Breton & Emile Joseph Rignault – Centre International du Surréalisme et de l […], Saint-Cirq-Lapopie 20 septembre 2026
- Triathlon de Saint-Cirq Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 26 septembre 2026